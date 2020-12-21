Одні високопосадовці зливають інших. Ситник про роботу НАБУ і справу Татарова

Незважаючи на рішеня Конституційного Суду, НАБУ продовжує роботу у штатному режимі.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV заявив очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Посадовець підкреслив, що частина норм закону про НАБУ все ж втратила свою чинність.

– Існує загроза того, що після завершення каденції директора буде неможливо призначити нового. Тому в будь-якому випадку до квітня 2022 року у нас є час, аби врегулювати це питання.

Очільник НАБУ також прокоментував перебіг розслідування справи Олега Татарова – заступника голови Офісу президента.

Артем Ситник підтвердив, що наступним кроком буде обрання Вищим антикорупційним судом запобіжного заходу для Олега Татарова.

– Одні високопосадовці починають зливати інших високопосадовців. Такі справи є індикатором того, що ми рухаємося в правильному напрямку, з іншого – це величезний виклик для існування антикорупційної системи.

В.о. голови САП Максим Грищук погодив підозру для Олега Татарова, незважаючи на шалений тиск та супротив.

Артем Ситник зазначив, що попри простоту справи, саме цей супротив і стоїть на заваді завершення слідства.

Рішення КСУ щодо НАБУ оцінили у Мін’юсті

Свою позицію щодо рішення КСУ про повноваження НАБУ прокоментував міністр юстиції України Денис Малюська.

Політик додав, що рішення КСУ, яке набрало чинності, не змінило статус Артема Ситника як директора НАБУ або статус самого НАБУ.

Таким чином, директор НАБУ може залишитися на своїй посаді до закінчення строку свого призначення – 16 квітня 2022 року.