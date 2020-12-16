Попри рішення КСУ: Ситник залишається директором НАБУ

Артем Ситник залишається директором НАБУ, попри те, що 16 грудня втрачають силу окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро України згідно з неконституційним рішенням Конституційного суду.

Внаслідок рішення КСУ наразі не існує процедури призначення директора НАБУ, – зазначив міністр юстиції України Денис Малюська.

Він додав, що рішення КСУ, яке набрало чинності, не змінило статус Ситника як директора НАБУ або статус самого НАБУ.

– НАБУ продовжує повноцінно працювати і виконувати свої функції. Артем Ситник залишається повноцінним директором НАБУ, – підкреслив Малюська.

Також міністр озвучив план влади щодо вирішення антикорупційної кризи:

Повернути президенту повноваження призначати та звільняти директора НАБУ. Для цього нардепам доведеться внести зміни до Конституції.

На перехідний період врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ окремим законопроектом. Йдеться про законопроект №4437.

Згідно з таким планом, Ситник далі працюватиме директором НАБУ до дня обрання нового директора або до закінчення строку свого призначення – 16 квітня 2022 року.

сьогодні втрачають чинність окремі положення Закону про НАБУ, визнані неконституційними рішенням КСУ від 16/09/2020

… Опубликовано Denis Malyuska Вторник, 15 декабря 2020 г.

ОАСК дав Ситнику місяць, щоб залишити пост директора НАБУ

28 серпня Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади. ОАСК виявив невиконання рішення Конституційного суду.

Окружний адміністративний суд Києва 28 серпня ухвалив рішення, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваженняодному із своїх заступників протягом місяця. Рішення ухвалили через позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва.

Попри рішення Конституційного суду, 31 серпня Артем Ситник заявив, що залишатиметься директором Національного антикорупційного бюро, доки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства.

Згідно з чинним законом про Національне антикорупційне бюро України, повноваження директора НАБУ припиняються у зв’язку із закінченням строку повноважень або смертю.

Артем Ситник обіймає посаду директора НАБУ з часу створення цього антикорупційного органу.