Споживачі підприємств теплокомуненерго не платитимуть вартість газу у тарифі на опалення вище за встановлену урядом ціну 6,99 грн за м³.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко на Всеукраїнському форумі Україна 30. Платіжка.

– Жодних споживачів ми не дискримінуємо. Ми якраз домовилися з мерами міст, що тарифи на тепло підвищуватися не будуть. У цих тарифах закладено ціну навіть нижчу, ніж 6,99 грн за м³. Тобто люди, які отримують послуги централізованого опалення, точно не платитимуть за газ як компонент тарифу на тепло більше, ніж 6,99 грн, – пояснив він.

Читайте НКРЕКП позбавила ліцензії постачальника газу за грубі порушення

За словами Вітренка, умови меморандуму, укладеного з підприємствами теплокомуненерго, передбачають і подальше ефективне функціонування, незважаючи на регульовану ціну газу в тарифі.

– Меморандумом передбачено, що зараз вони оплачують вартість газу не вище як 6,99 грн за м³, а ось цю різницю ми окремо через нормативно-правові акти врегулюємо, – пояснив керівник Міненерго.

У лютому уряд досяг угоди з місцевою владою про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуться в цьому опалювальному сезоні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця поточного опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуться.

У січні Кабмін встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр, а НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничною ціною 1,79 грн за м³.