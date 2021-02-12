Постачальнику газу ТОВ Смарт Газ Систем анулювали ліцензію. Відповідну санкцію Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо газопостачальника в Україні застосувала вперше.

Рішення було ухвалене під чергового засідання НКРЕКП 12 лютого. Причиною позбавлення ліцензії стали системні порушення Смарт Газ Систем вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу.

За результатами позапланової перевірки було встановлено, що газопостачальник без отримання заяв-приєднання до договору постачання природного газу включав до свого реєстру побутових споживачів, оператором газорозподільних систем яких є інший постачальник газу.

— На прикладі цієї компанії всі інші ліцензіати повинні розуміти, що ринок природного газу створений і всі реформи відбуваються для запровадження конкуренції на ринку і вільного вибору постачальника. Тому такі дії, що спричинили примусовий перехід споживача, є неприпустимими. Надалі Комісія буде також анулювати ліцензії в разі грубих порушень ліцензійних умов, – зазначила член НКРЕКП Оксана Кривенко.

Ця компанія здійснювала постачання газу переважно для населення міста Мелітополь та сусідніх населених пунктів.

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Якщо до 1 березня 2021 року відповідні споживачі не встигнуть обрати нового постачальника газу, то автоматично перейдуть на обслуговування до постачальника останньої надії (НАК Нафтогаз України).

НКРЕКП знизила граничний тариф на розподіл газу

19 січня стало відомо, що Національна комісія схвалила проект постанови про зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів.

Відповідне зниження стосується компаній, у яких тарифи були суттєво вищими, аніж у середньому по країні.

Джерело: НКРЕКП