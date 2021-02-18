18 лютого у Тернополі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції у дитячому садку. За даними медиків, вихованці дошкільного закладу постраждали внаслідок ротавірусу – інфекційної хвороби вірусного походження, яка пробігає з тяжкою діареєю.

Захворювання виявили лише в межах однієї групи. Наразі проводиться епідемічне розслідування щодо причини спалаху хвороби. Лікарі відібрали матеріали для лабораторної експертизи.

Для ліквідації спалаху інфекції у приміщенні дитячого садочка була проведена дезінфекція. Інформація щодо кількості постраждалих дітей відсутня.

Отруєння у Боярці

Напередодні сталося отруєння школярок у Боярці. Дві дівчинки вжили велику дозу лікарського засобу, придбавши його в аптеці.

Перед цим вони подивилися відео у соцмережі, де автори закликали глядачів спробувати пігулки. Одна зі школярок померла, іншу госпіталізували до лікарні, її стан лікарі оцінюють як середньої важкості.

Джерело: ДУ Тернопільський ОЛЦ МОЗ Україні