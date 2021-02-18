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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

У дитсадку Тернополя виявили спалах кишкової інфекції

18 лютого у Тернополі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції у дитячому садку. За даними медиків, вихованці дошкільного закладу постраждали внаслідок ротавірусу – інфекційної хвороби вірусного походження, яка пробігає з тяжкою діареєю.

отруєння, дитина, лікарня

Захворювання виявили лише в межах однієї групи. Наразі проводиться епідемічне розслідування щодо причини спалаху хвороби. Лікарі відібрали матеріали для лабораторної експертизи.

Для ліквідації спалаху інфекції у приміщенні дитячого садочка була проведена дезінфекція. Інформація щодо кількості постраждалих дітей відсутня.

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Перед цим вони подивилися відео у соцмережі, де автори закликали глядачів спробувати пігулки. Одна зі школярок померла, іншу госпіталізували до лікарні, її стан лікарі оцінюють як середньої важкості.

Джерело: ДУ Тернопільський ОЛЦ МОЗ Україні

Фото: Depositphotos

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