18 лютого у Тернополі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції у дитячому садку. За даними медиків, вихованці дошкільного закладу постраждали внаслідок ротавірусу – інфекційної хвороби вірусного походження, яка пробігає з тяжкою діареєю.
Захворювання виявили лише в межах однієї групи. Наразі проводиться епідемічне розслідування щодо причини спалаху хвороби. Лікарі відібрали матеріали для лабораторної експертизи.
Для ліквідації спалаху інфекції у приміщенні дитячого садочка була проведена дезінфекція. Інформація щодо кількості постраждалих дітей відсутня.
Отруєння у Боярці
Напередодні сталося отруєння школярок у Боярці. Дві дівчинки вжили велику дозу лікарського засобу, придбавши його в аптеці.
Перед цим вони подивилися відео у соцмережі, де автори закликали глядачів спробувати пігулки. Одна зі школярок померла, іншу госпіталізували до лікарні, її стан лікарі оцінюють як середньої важкості.
Джерело: ДУ Тернопільський ОЛЦ МОЗ Україні