Україна передасть в Гаагу нові докази щодо Іловайської трагедії – Мамедов

Україна незабаром передасть до Міжнародного кримінального суду в Гаазі новий пакет доказів того, що російські військові вчиняли воєнні злочини під час боїв за Іловайськ.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

– Найближчим часом передамо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ще один пакет зібраних доказів про вчинення російськими військовими воєнних злочинів. Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей щодо “зеленого коридору” для відходу українських сил під Іловайськом.

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За його словами, в Міжнародний суд в Гаазі Україна надає факти, що можуть свідчити про контроль країни-агресора над окупованою територією.

Іловайська трагедія

Наприкінці серпня 2014 року відбулася одна із найтрагічніших подій в історії незалежної України – Іловайський котел. Іловайськ мав стати “зеленим коридором” для українських військових, однак вони потрапили в оточення ворога.

Згідно з офіційними даними, тоді загинуло 366 українських бійців, із них 166 зі Збройних сил, інші – з добровольчих батальйонів. Враховуючи зниклих безвісти, ця цифра може бути більшою.