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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Олег Ляшко підробив лотерейний квиток на 500 тис. грн – НАЗК

Колишній народний обранець Олег Ляшко у 2017 році підробив виграшний лотерейний білет на суму 571  045 грн.

Олег Ляшко

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

– НАЗК провело перевірку і встановило, що він підробив виграшний білет. Нам підтвердили, що не було такого виграшного білета. І було кримінальне провадження, він мав бути притягнутий до відповідальності, але Конституційний суд скасував статтю, – зазначив Новіков.

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За його словами, якщо виграшу не було, то це свідчитиме про злочин передбачений ч. 2 ст. 366 (Декларування недостовірної інформації) КК України.

Тоді екс-нардепу загрожуватиме або штраф до 85 тис. грн, або громадські роботи терміном від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ляшко та лотерея

У 2017 році глава фракції Радикальної партії у Верховній Раді VIII скликання Олег Ляшко записав у декларацію виграш в Українській національній лотереї в розмірі 571 тис. грн.

Він тоді задекларував три виграші: 283 560, 153 485 і 134 000 грн.

Джерело: Новое время

Фото: УНІАН

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