Олег Ляшко подделал лотерейный билет на 500 тыс. грн — НАПК

Бывший народный избранник Олег Ляшко в 2017 году подделал выигрышный лотерейный билет на сумму 571 045 грн.

Об этом заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

— НАПК провело проверку и установило, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное дело, его должны были привлечь к ответственности, но Конституционный суд отменил статью, — отметил Новиков.

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По его словам, если выигрыша не было, то это будет свидетельствовать о преступлении предусмотренного ч. 2 ст. 366 (Декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Тогда экс-нардепу грозит или штраф до 85 тыс. грн, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ляшко и лотерея

В 2017 году глава фракции Радикальной партии в Верховной Раде XII созыва Олег Ляшко записал в декларацию выигрыш в Украинской национальной лотерее в размере 571 тысяч гривен.

Он задекларировал три выигрыша: 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.