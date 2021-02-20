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Факти / Україна
Людмила Богданова |

День пам’яті Небесної сотні: Зеленський разом з дружиною вшанували подвиг героїв

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанували пам’ять героїв Небесної сотні. Глава держави встановив лампадки біля хреста на місці, де загинули активісти Революції Гідності.

День пам’яті Небесної сотні: Зеленський разом з дружиною вшанували подвиг героїв

 – Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому, – зазначив Зеленський.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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