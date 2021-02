США підтримали санкції України проти Медведчука

США підтримали санкції Ради національної безпеки та оборони України проти Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Посольство США в Києві на своїй сторінці в Twitter.

За словами посольства США, вони повністю підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету.

19 лютого Рада національної безпеки та оборони України застосувала санкції щодо 19 юридичних осіб. Зокрема санкції застосували до Оксани Марченко, Віктора Медведчука та Наталії Лавренюк.

Віктор Медведчук перебуває під санкціями США з 2014 року за підрив безпеки та територіальної цілісності України.

We support Ukraine’s efforts to protect its sovereignty and territorial integrity through sanctions. Medvedchuk has been under U.S. sanctions since 2014 for undermining Ukraine’s security, territorial integrity, and democratic institutions. https://t.co/QvC7Pfn5de

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 20, 2021