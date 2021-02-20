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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

США підтримали санкції України проти Медведчука

США підтримали санкції Ради національної безпеки та оборони України проти Віктора Медведчука.

США підтримали санкції України проти Медведчука

Про це повідомляє Посольство США в Києві на своїй сторінці в Twitter.

За словами посольства США, вони повністю підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету.

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РНБО ввела санкції проти 8 осіб, серед яких Медведчук і Марченко

19 лютого Рада національної безпеки та оборони України застосувала санкції щодо 19 юридичних осіб. Зокрема санкції застосували до Оксани Марченко, Віктора Медведчука та Наталії Лавренюк.

Віктор Медведчук перебуває під санкціями США з 2014 року за підрив безпеки та територіальної цілісності України.

За словами Міністерства фінансів США, Віктор Медведчук та Андрій Клюєв, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України, брали участь у розробці сценарію, який привів до зіткнень біля будівлі адміністрації президента у Києві 1 грудня 2013 року.

Санкції проти телеканалів

2 лютого Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні ввели санкції проти трьох телеканалів. Йдеться про телеканали 112 Україна, ZIK та Newsone.

Згідно з рішенням, цим телеканалам забороняють користуватися радіочастотним ресурсом України. Вони повинні припинити надання будь-яких послуг, що стосуються телекомунікаційної сфери.

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