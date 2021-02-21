Проти компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій належить ТОВ Спортмастер-Україна, запровадили санкції. Факти ICTV очікують офіційної реакції представників компанії.

Компанію додали до санкційного списку, згідно з рішенням РНБО і указом президента України №64/2021 від 19 лютого 2021 року.

Згідно з документом, на три роки запроваджується повна заборона на проведення компанією Sportmaster Operations торгових операцій, транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України.

Також забороняється ввезення її товарів, яке здійснює безпосередньо сама компанія або за допомогою представників іноземних держав. Щодо неї будуть застосовуватися санкції з метою запобігти виведенню капіталів за межі України.

Факти ICTV надіслали запит керівництву компанії з проханням прокоментувати запровадження санкцій.

Документ набуває чинності з дня його публікації.

Згідно з офіційною інформацією на сайті Спортмастер-Україна, мережа на території країни складається з 30 магазинів у 15 містах. Загалом у компанії працюють понад 1 тис. працівників.

Запровадження санкцій в Україні

Після проведення засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням Володимира Зеленського, яке відбулося 19 лютого 2021 року, в Україні запровадили низку персональних санкцій.

Обмеження застосовані до 19 юридичних та восьми фізичних осіб.

Детальніше про запровадження санкцій в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента, Спортмастер

Фото: Ocean Plaza