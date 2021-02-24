По 6,99 грн і нижче: стали відомі ціни на газ у березні

Більшість газопостачальних компаній станом на ранок 24 лютого вже оприлюднили свої ціни на березень.

Вони прогнозовано не перевищують 6,99 грн за кубометр. Адже до кінця березня уряд запровадив дію граничної ціни. Проте встановлювати нижчий цінник компаніям не забороняли.

Як і в січні, вісім компаній скористалися таким правом, встановивши ціни від 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр, повідомляє інформаційно-консультаційний центр ГазПравда.

Нагадаємо, що газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за п’ять днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць відрізнятиметься від попереднього.

Найкращу пропозицію на березень – 6,70 грн за кубометр – підготувала компанія Megawatt. Це на 9 коп. менше, ніж у лютому та січні.

Лише на 5 коп. дорожче – 6,75 грн за куб – запропонувала компанія Агросинтез Трейдінг. Це на 7 коп. вигідніше за їхню лютневу пропозицію.

На третьому місці з ціною 6,80 грн за кубометр – компанія Енергетичні ресурси України. Це на 10 коп. менше, ніж у лютому.

Далі з пропозицією 6,86 грн за кубометр – газопостачальна компанія Нафтогаз України.

6,88 грн за куб пропонує Евода Трейд, 6,90 грн – Газпромпостач, по 6,97 – Волиньелектро Збут і Закарпаття Енергозбут.

Ці компанії залишили свої ціни на березень на лютневому рівні.

Решта ж постачальників (зокрема, й регіональні газзбути, афілійовані з облгазами) запропонували 6,99 грн за кубометр.

Зазначимо, що ціни зазначені з ПДВ, але без урахування вартості розподілу. Адже за доставляння газу споживачі сплачують облгазам напряму.

З квітня повернеться ринкова ціна

Нагадаємо, що з початку лютого до кінця березня уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. А згодом до цієї межі постачальники знизили ще й січневі цінники – уже заднім числом.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

Тож уже з квітня цього року, з закінченням опалювального сезону, ринок має повернутися до звичайного режиму роботи – на ціни впливатиме насамперед баланс попиту та пропозиції, а також конкуренція між постачальниками.

Тож ціни на газ знову стануть ринковими, що сприятиме розвитку галузі. А вразливих споживачів обіцяють захистити завдяки адресним монетизованим субсидіям.

Замість регульованої ціни – адресні субсидії

Зокрема, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у лютому повідомив, що цьогоріч держава спрямує на субсидії понад 36,6 млрд грн.

– Стосовно структури, куди йдуть ці гроші та де ця допомога потрібна: ми розуміємо, звичайно, в опалювальний сезон це тепло – теплопостачання, гаряча вода, електроенергія, там де платіжки зростають у холодний період для тих, хто використовує електроенергію для опалення, – сказав міністр на Всеукраїнському форумі Україна 30. Платіжка.

А загалом держава в умовах зростання тарифів підтримує третину домогосподарств, додала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– 73% субсидіантів, а це 3 млн домогосподарств, не сплачують більше, ніж 10% своїх доходів. Середній розмір субсидій у січні становив 2 200 грн. Якщо ми візьмемо пільговиків 1,8 млн людей та субсидіантів 3 млн людей, то ми вже побачимо – це майже 5 млн людей, тобто третина домогосподарств України підтримується державою в умовах зростання тарифів, – зазначила Марина Лазебна.

А наступний крок – це створення єдиної національної бази всіх споживачів енергоресурсів, щоб ідентифікувати всіх вразливих споживачів, які потребують адресної допомоги. У такому разі замість регулювання ціни для всіх – і заможних, і незаможних – уряд зможе допомагати адресними дотаціями саме вразливим споживачам. Це допоможе уникнути соціального напруження без зайвих втручань у ринкові механізми, вважають фахівці.

Від місячного тарифу – до річного

Крім того, протягом весни та літа уряд очікує від усіх газопостачальних компаній представлення річних тарифів на газ. У такому випадку в споживачів буде вибір: обрати тариф, який буде змінюватися щомісяця, або ж – щокварталу чи взагалі раз на рік. Останні варіанти – найкращі для прогнозування витрат сімейного бюджету та дають змогу уникнути сезонних коливань ціни на паливо.

Нагадаємо, дотепер сезонні тарифні плани на постачання газу в Україні пропонували лише кілька компаній, а повноцінний річний тариф із помісячною оплатою рівними частинами – лише державний Нафтогаз. Ті споживачі, які скористалися такою пропозицією, навіть зараз, узимку, платять від 4,73 грн до 6,45 грн за кубометр – залежно від дати підключення.

На думку експертів, саме такі, річні пропозиції мають стати основним продуктом газопостачальних компаній уже з цієї весни.

– Нам варто було забезпечити наявність річного тарифу в обов’язковому форматі для всіх постачальників. Ми маємо провести дискусію з регулятором, учасниками ринку та обговорити можливість запровадження річної ціни як базової. Щоб споживач отримував річну ціну за замовчуванням, а вже за власним бажанням міг перейти на місячну чи квартальну. Ця ціна відрізнятиметься в більший бік від літньої, але в менший від зимової. Таким чином для споживача ціна вирівнюватиметься протягом року, — пояснив голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.