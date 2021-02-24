Газопостачальні компанії пропонують населенню України в березні купувати газ за ціною від 6,70 до 6,99 грн за кубометр – з урахуванням урядового обмеження ціни.

Про це йдеться на сайті консультаційного центру для населення ГазПравда.

Найменшу ціну в березні своїм споживачам запропонувала енергетична компанія Мегаватт енерго сервісна компанія – 6,70 грн за 1 м³, а також Агросинтез Трейдинг – 6,75 грн за 1 м³.

Ще кілька компаній встановили на березень ціни нижче граничного тарифу, встановленого урядом:

ПК Енергетичні ресурси України – 6,80 грн;

Нафтогаз України – 6,86 грн;

Євода трейд КП Луцькводоканал – 6,88 грн;

Газпромпостач – 6,9 грн;

Волиньелектро збут – 6,97 грн;

Закарпаття енергозбут – 6,97 грн.

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Ціни інших постачальників газу, які обслуговують більшу частину населення України, не перевищують затверджену урядом граничну ціну і становлять 6,99 грн за 1 куб. м.

У січні газопостачальні компанії продавали населенню газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, а максимальна ціна вище грудневої на 20,5%.

Згодом уряд встановив граничну ціну на газ в розмірі 6,99 грн за кубометр, яка буде діяти до 31 березня 2021 року.

Водночас НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничної ціною 1,79 грн за 1 куб. м.

Джерело: ГазПравда