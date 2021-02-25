До коханих листи не збереглися: кому писала та про що мріяла Леся Українка

25 лютого народилася видатна українська письменниця та поетеса Леся Українка. Факти ICTV поспілкувалися з науковим співробітником Інституту українознавства Валентиною Прокіп, яка розповіла цікаві факти з життя діяча.

За словами дослідниці, яка 16 років присвятила вивченню листів Лесі Українки, поетеса полюбляла Львів. Вона обожнювала прогулюватися вулицями міста. У Львові вперше публікувалися її твори, відбувалися творчі зустрічі та знайомства.

Леся Українка мріяла здійснити навколосвітню подорож, однак стан здоров’я не дозволяв.

Читайте: 150-річчя Лесі Українки: НБУ випустить срібну банкноту в 200 грн

Донині збереглось 934 листи Лесі Українки, разом із уривками, першодруками, автографами та копіями. Особливо поетеса відкривається у листах до рідних.

А ось до коханих Лесі Українки не збереглося жодного листа. Вона писала, що ніколи не хотіла б, щоб хтось брудними чобітьми топтався у її хаті. Мабуть, тому особисте не афішувала.

Ювілей Лесі Українки

Із нагоди 150-літнього ювілею Лесі Українки Факти ICTV поспілкувалися з письменницею Оксаною Забужко.

Вона розповіла цікаві факти про поетесу.

Більше матеріалів до 150-літнього ювілею Лесі Українки читайте на Фактах ICTV.