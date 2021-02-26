У День спротиву окупації Криму та Севастополя, який Україна відзначає 26 лютого, Міністерство закордонних справ звернулося до всіх міжнародних партнерів.

– Україна вдячна союзникам і партнерам за послідовну й дієву підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності. Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень, – йдеться в заяві.

З цією метою Україна створила новий міжнародний координаційний формат – Кримська платформа, і МЗС закликає партнерів долучитися до неї.

– Спільними зусиллями ми відновимо справедливість і стабільність. Крим – це Україна, – наголошується у повідомленні.

Про створення Кримської платформи восени 2020 року заявив президент України Володимир Зеленський

Створення такого формату вже підтримав Європарламент, США, Канада, Велика Британія, Туреччина, Молдова і Словаччина.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня.