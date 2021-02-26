PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

МЗС України закликає міжнародних партнерів долучитися до Кримської платформи

У День спротиву окупації Криму та Севастополя, який Україна відзначає 26 лютого, Міністерство закордонних справ звернулося до всіх міжнародних партнерів.

Крим

– Україна вдячна союзникам і партнерам за послідовну й дієву підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності. Міжнародна спільнота має посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб схилити її до звільнення захоплених українських територій, полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень, – йдеться в заяві.

З цією метою Україна створила новий міжнародний координаційний формат – Кримська платформа, і МЗС закликає партнерів долучитися до неї.

– Спільними зусиллями ми відновимо справедливість і стабільність. Крим – це Україна, – наголошується у повідомленні.

Читайте
День кримського спротиву російській окупації: історія і план заходів

Про створення Кримської платформи восени 2020 року заявив президент України Володимир Зеленський

Створення такого формату вже підтримав Європарламент, США, Канада, Велика Британія, Туреччина, Молдова і Словаччина.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору