Програмою іпотечного кредитування під 7%, яка запрацює з 1 березня, передбачено перший внесок у розмірі 20% від вартості житла. Видаватимуться такі позики на 20-30 років.

Про це заявив під час форуму Україна 30. Інфраструктура заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, ОП нині активно співпрацює з Мінфіном та НБУ, щоб вийти на доступну та зрозумілу кожному українцю іпотеку.

– Ми хочемо вийти на фіксовану ставку 7%, а далі зрозумілі умови: перший внесок 20%, термін – від 20 до 30 років, – пояснив він.

Тимошенко також розповів, що розробляється проект фінансового лізингу на купівлю житла під 5% для медиків, військових, освітян, поліцейських, соціально незахищених груп населення і внутрішньо переміщених осіб.

За його словами, за цією програмою не потрібен перший внесок, а видаватиметься кредит на термін до 20 років.

Чиновник наголосив, що ця іпотека та фінансовий лізинг будуть запущені у першому півріччі 2021-го.

15 лютого Кабмін вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів щодо програми Доступна іпотека під 7%.

Тепер, щоб стати учасником програми іпотека під 7%, необов’язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім’єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери.