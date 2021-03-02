Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании.

За внесение изменений в ст. 259 Уголовного кодекса Украины проголосовали 286 нардепов.

Согласно документу, за псевдоминирование может грозить лишение свободы от четырех до восьми лет, если объектами ложного минирования стали:

критически важная инфраструктура, которая обеспечивает деятельность органов государственной власти;

учреждения здравоохранения;

учебные заведения;

сообщение повлекло за собой тяжкие последствия;

о псевдоминировании сообщили повторно.

Авторы законопроекта предлагали ввести конфисакацию имущества за ложные сообщения о минировании и лишение свободы от двух до шести лет. Но при подготовке документа ко второму чтению от этой правки отказались.

Сейчас в Украине также действует наказание за ложное минирование, которое предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок от двух до шести лет.