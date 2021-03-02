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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

До восьми лет заключения: Рада усилила ответственность за псевдоминирование

Верховная Рада усилила ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании.

Вибухотехнічна служба

За внесение изменений в ст. 259 Уголовного кодекса Украины проголосовали 286 нардепов.

Согласно документу, за псевдоминирование может грозить лишение свободы от четырех до восьми лет, если объектами ложного минирования стали:

  • критически важная инфраструктура, которая обеспечивает деятельность органов государственной власти;
  • учреждения здравоохранения;
  • учебные заведения;
  • сообщение повлекло за собой тяжкие последствия;
  • о псевдоминировании сообщили повторно.
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Авторы законопроекта предлагали ввести конфисакацию имущества за ложные сообщения о минировании и лишение свободы от двух до шести лет. Но при подготовке документа ко второму чтению от этой правки отказались.

Сейчас в Украине также действует наказание за ложное минирование, которое предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Источник: Верховная Рада

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