Зрив операції по вагнерівцям: ДБР анонсувало результати справи найближчим часом

Результати справи про зрив операції по вагнерівцям будуть найближчим часом. Наразі справа активно розслідується.

Про це заявив виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов під час виступу у Верховній Раді.

Сухачов таким чином відповів на запитання від народного депутата, коли в рамках розслідування справи про зрив операції по вагнерівцям допитають керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

– Слідчі ДБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну за вказаним кримінальним провадженням, зокрема допити осіб, яких ви вказали… Слідство триває, і найближчим часом ми дамо результат, – підкреслив в. о. директора ДБР.

Затримання вагнерівців у Білорусі

У Білорусі 29 липня спецпризначенці затримали 33 найманців так званої приватної військової компанії Вагнера, які приїхали для дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів.

Серед них було багато й тих, хто брав участь у війні на Донбасі.

У вересні фракція Голос зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливого зриву спецоперації щодо бойовиків ПВК Вагнера.