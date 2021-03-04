Двойное гражданство в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский 4 марта подписал указ №85/2021, которым ввел в действие решение СНБО от 26 февраля О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.

Оно предусматривает анализ того, могут ли люди с двойным гражданством занимать государственные или политические должности в Украине.

Этим указом глава государства дал поручение Кабмину, ЦИК и СБУ за два месяца провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

После такого анализа правительство должно в течение шести месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, предусматривающие запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство или подданство иностранного государства, претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

Речь идет также о руководящих должностях на стратегических объектах, допуске к государственной тайне, членстве в избиркомах и политических партиях.

Кроме того, Кабмин должен разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

Еще один важный момент — на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о приобретении гражданства другого государства, а также установлена ответственность за представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства.

В то же время Украина должна начать диалог с государствами, кроме РФ, по заключению двусторонних соглашений для урегулирования проблемных вопросов, связанных с двойным гражданством.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в декабре 2019 года подал законопроект о двойном гражданстве.

Он предложил расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.