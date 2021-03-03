Річний тариф на газ може почати діяти з 1 травня – проект рішення Нацкомісії

Якщо Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг ухвалить відповідну постанову, то річна ціна на газ для українців може почати діяти з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

Розглянути проект рішення планують на засіданні комісії 5 березня.

Документ передбачає, що усі постачальники газу будуть зобов’язані до 25 квітня повідомити споживачам ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року, та опублікувати її на своїх сайтах.

Крім того, постачальник не матиме права з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року змінювати ціну природного газу. Оскільки термін дії базової річної пропозиції не залежить від початку поставок побутовому споживачеві, але триватиме до 30 квітня наступного року.

Якщо відповідну постанову ухвалять, то вона набере чинності з 1 травня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем ​​його оприлюднення на офіційному сайті НКРЕКП.

Річна ціна на газ для населення – проект постанови by Віта Гірко on Scribd

У лютому цього року Кабмін встановив фіксовану ціну газу для населення на рівні 6,99 грн/куб. м, але вона діятиме до 31 березня.

Тоді ж було укладено меморандум, який передбачав, що Нафтогаз розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції, щоб забезпечити сталий рівень цін на природний газ для підприємств теплопостачання.

Ціни на газ для населення у березні – можна переглянути у нашому матеріалі.

Джерело: НКРЕКП