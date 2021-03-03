Нафтогаз у березні повинен продавати газ оптом за фіксованою ціною – доручення Кабміну

Нафтогаз у березні повинен забезпечити оптовий продаж газу за фіксованою ціною для населення і еплокомуненерго до кінця квітня 2022 року.

Відповідне доручення під час засідання дав Кабмін Міністерству економіки як акціонеру Нафтогазу України.

Тому тепер міністерство повинне в одноденний термін підготувати проект, який передбачає, що Укргазвидобування в березні 2021 року продаватиме газ постачальникам і виробникам теплової енергії для потреб споживачів комунальних послуг, зокрема ОСББ та ЖБК, за фіксованою ціною з 1 квітня 2021 до 30 квітня 2022 року.

Водночас на розгляді в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, наразі перебуває проект рішення про річний тариф на газ.

Якщо регулятор ухвалить відповідну постанову, то річна ціна на газ для українців може почати діяти з 1 травня 2021-го до 30 квітня 2022 року. Це означає, що усі постачальники будуть зобов’язані до 25 квітня повідомити споживачам ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року.

Розгляд документу запланований на 5 березня.