МВС розробило законопроект щодо недобросовісних забудовників – Геращенко

МВС та низка народних депутатів України розробили законопроект, який допоможе розв’язати проблему з недобросовісними забудовниками.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, який із робочим візитом приїхав до Харківської області.

Він відвідав декілька житлових комплексів та поспілкувався з харків’янами. Місцеві жителі ще декілька років тому придбали квартири, проте донині не можуть в них вселитися.

Геращенко розповів, що забудовник не зміг отримати певні дозволи за чинним законодавством, через що згодом припинив будувати житловий комплекс.

За його словами, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков планує об’єднати зусилля депутатського корпусу, профільних міністерств, обласних адміністрацій в регіонах та правоохоронних органів, щоб розв’язати проблему з недобросовісними забудовниками. МВС та низка нардепів вже напрацювали відповідний законопроект.

На чому економлять забудовники

Майже кожен забудовник намагається здешевити ціну квартири, щоб люди купували нерухомість, а її собівартість була дешевшою.

З цієї причини забудовники, які намагаються побудувати якісний будинок, не можуть конкурувати на ринку. Згодом люди, які в’їхали у новобудову, помічають різні проблеми, яких могли уникнути ще на етапі будівництва житла.

Саме тому фахівці розповідають, на чому економлять забудовники та як перевірити якість житла. Зокрема потрібно звертати увагу на загальний стан будинку, якість кладки та матеріалів стін.