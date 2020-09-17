258 народних депутатів на засіданні 17 вересня підтримали легалізацію дистанційної торгівлі ліками, проголосувавши у другому читанні за законопроект №3615-1, яким вносяться зміни до закону Про лікарські засоби.

У документі прописані вимоги до суб`єктів роздрібної торгівлі, що реалізують ліки через інтернет.

Зокрема, забороняється онлайн-торгівля лікарськими засобами, які відпускаються лише за рецептами лікарів.

Окрім того, заборонена реалізація через інтернет засобів, на які має бути ліцензія на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними лікарськими засобами, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади.

Оптова дистанційна торгівля також під забороною.

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У першому читанні законопроект №3615-1 Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року.

В Україні з 2011 року діяла заборона на онлайн-торгівлю ліками, хоча в ЄС така торгівля регулюється законом і передбачає отримання аптеками спеціальної ліцензії.

Водночас, купуючи медпрепарати в інтернеті, варто бути дуже обережними, адже, за даними ВООЗ, 10% ліків у країнах, що розвиваються, зокрема і в Україні, – підроблені.