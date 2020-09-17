PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні узаконили дистанційну торгівлю ліками

258 народних депутатів на засіданні 17 вересня підтримали легалізацію дистанційної торгівлі ліками, проголосувавши у другому читанні за законопроект №3615-1, яким вносяться зміни до закону Про лікарські засоби.

У документі прописані вимоги до суб`єктів роздрібної торгівлі, що реалізують ліки через інтернет.

Зокрема, забороняється онлайн-торгівля лікарськими засобами, які відпускаються лише за рецептами лікарів.

Окрім того, заборонена реалізація через інтернет засобів, на які має бути ліцензія на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними лікарськими засобами, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади.

Оптова дистанційна торгівля також під забороною.

Читайте: Дистанційна торгівля зробить ліки економічно доступними – Надутий

У першому читанні законопроект №3615-1 Верховна Рада ухвалила 14 липня 2020 року.

В Україні з 2011 року діяла заборона на онлайн-торгівлю ліками, хоча в ЄС така торгівля регулюється законом і передбачає отримання аптеками спеціальної ліцензії.

Водночас, купуючи медпрепарати в інтернеті, варто бути дуже обережними, адже, за даними ВООЗ, 10% ліків у країнах, що розвиваються, зокрема і в Україні, – підроблені.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка