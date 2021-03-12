Гірськолижний курорт Буковель, що у Карпатах, перестане працювати у зв’язку з негативною санепідемічною ситуацією. Таке рішення ухвалила Комісія з ТЕБ та НС під час брифінгу Івано-Франківської ОДА.

Причиною закриття курорту на карантин стало підвищення захворюваності у регіоні та численні скарги на порушення правил.

– Червона зона, в якій ми перебуваємо зараз, розвивається поки що. На сьогодні ми не бачимо тренду на її пониження, – сказав на брифінгу Андрій Бойчук, голова Івано-Франківської облдержадміністрації.

Місцева влада постановила заборонити в’їзд на територію, де розташований курорт. Рух буде дозволено лише для місцевих мешканців та працівників.

Адаптивний карантин в Україні

Наразі у червоній зоні санепідемічної небезпеки перебуває чотири області – Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька. У цих регіонах заборонена робота ТРЦ, закладів харчування та освіти.

У помаранчеву зону входять десять регіонів, а решта у жовтій. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.