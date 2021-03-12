Карантин в Україні: які області перебувають у червоній і помаранчевих зонах

Станом на 12 березня 2021 року вже у дев’ять областях України перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Вони потрапили до помаранчевої зони карантину, йдеться у звіті МОЗ.

Водночас поки у червоній зоні карантину перебувають чотири регіони країни – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До помаранчевої зони потрапили Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області та місто Київ.

Решта регіонів – поки у жовтій зоні.

Читайте Київ опинився у помаранчевій зоні карантину

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

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