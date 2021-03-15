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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Справу голови ОАСК Вовка призупинили на час його розшуку

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, підозрюваний у створенні злочинної організації та захопленні влади, 15 березня вкотре не з’явився до Вищого антикорупційного суду, який розглядав клопотання прокурора САП щодо повторного його приводу для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

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Тому слідчий суддя ВАСУ постановив зупинити провадження за клопотанням до розшуку підозрюваного.

Суд також відмовив сьогодні у відводі слідчого судді від розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування.

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Голова ОАСК Павло Вовк вже півроку ігнорує виклики до ВАСУ. Не допомогло навіть рішення про його примусовий привід на засідання для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

НАБУ звинувачує Вовка в узурпації судової влади та неправосудних рішеннях на користь політичних еліт. Голова ОАСК нібито очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади.

Джерело: ВАСУ

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