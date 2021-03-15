Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, підозрюваний у створенні злочинної організації та захопленні влади, 15 березня вкотре не з’явився до Вищого антикорупційного суду, який розглядав клопотання прокурора САП щодо повторного його приводу для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Тому слідчий суддя ВАСУ постановив зупинити провадження за клопотанням до розшуку підозрюваного.

Суд також відмовив сьогодні у відводі слідчого судді від розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Голова ОАСК Павло Вовк вже півроку ігнорує виклики до ВАСУ. Не допомогло навіть рішення про його примусовий привід на засідання для обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

НАБУ звинувачує Вовка в узурпації судової влади та неправосудних рішеннях на користь політичних еліт. Голова ОАСК нібито очолив злочинну організацію, метою якої було захоплення державної влади.

Джерело: ВАСУ