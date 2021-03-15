Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, подозреваемый в создании преступной организации и захвате власти, 15 марта в очередной раз не явился в Высший антикоррупционный суд, который рассматривал ходатайство прокурора САП о повторном его поводе для избрания меры пресечения в виде залога.

Поэтому следственный судья ВАСУ постановил приостановить производство по ходатайству до розыска подозреваемого.

Суд также отказал сегодня в отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования.

Председатель ОАСК Павел Вовк уже полгода игнорирует вызовы в ВАСУ. Не помогло даже решение о его принудительном приводе на заседание для избрания меры пресечения в виде залога.

НАБУ обвиняет Вовка в узурпации судебной власти и неправосудных решениях в пользу политических элит. Председатель ОАСК якобы возглавил преступную организацию, целью которой был захват государственной власти.

Источник: ВАСУ