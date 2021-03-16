В Україні 80% ЛГБТ-підлітків не почуваються безпечно у школі – дослідження

В Україні 80% ЛГБТ-підлітків не відчувають себе в безпеці у школі.

Про це свідчать результати Національного дослідження шкільного середовища в Україні.

– Дослідження свідчить, що школа наразі не є безпечним середовищем для навчання таких дітей. Тільки 20% ЛГБТ-учнів сказали, що в школі відчувають себе в безпеці. Усі інші відчувають себе в школі не безпечно, не комфортно, – розповіла координатор дослідження в Україні Марина Шевцова.

Зокрема, через свою сексуальну орієнтацію небезпечно і некомфортно почувається 43% опитаних, майже 40% – через вагу або розмір тіла, майже 30% піддаються цькуванню через гендерну ідентичність або експресію.

У зв’язку з цим, майже 30% дітей уникають того, щоб заходити в убиральні в школах, 20% – бояться відвідувати їдальню, майже половина таких учнів уникають шкільних заходів.

Майже 40% ЛГБТ учнів протягом місяця перед дослідженням хоча б один раз не пішли в школу через острах за себе.

Майже 70% таких учнів чули гомофобні висловлювання стосовно себе, а найчастіше вони чують їх в присутності вчителів або шкільної адміністрації. 67% таких учнів чули гомофобні висловлювання і від співробітників школи.

Майже 30% таких дітей стикаються з різними формами фізичного насильства через свою сексуальну орієнтацію, і 28% – через гендерну експресію.

Серед іншого, 60% таких дітей сказали, що у них в школі немає жодного відповідального дорослого, до якого вони могли б звернутися з проблемами.

Дослідження проводилося з травня до вересня 2020 року в усіх областях України. У ньому взяло участь 1 743 підлітки у віці від 13 до 18 років. Умовою участь в дослідження було навчання в українських школах протягом 2019-2020 років, а також ідентифікація респондентів як лесбіянок, геїв, бісексуалів або не гетеросексуальних людей і людей з трансгендерною ідентичністю.

Тим часом Ватикан офіційно заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби, союзи і партнерства, оскільки Бог “не може благословити гріх”.

Ба більше, благословення одностатевих союзів в жодному разі не можна асоціювати з благословенням Таїнства шлюбу.