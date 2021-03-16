В Украине 80% ЛГБТ-подростков не чувствуют себя в безопасности в школе — исследование

В Украине 80% ЛГБТ-подростков не чувствуют себя в безопасности в школе.

Об этом свидетельствуют результаты Национального исследования школьной среды в Украине.

— Исследование говорит, что школа на данный момент не является безопасной средой для обучения таких детей. Только 20% ЛГБТ-учеников сказали, что в школе чувствуют себя в безопасности. Все остальных чувствуют себя в школе не безопасно, не комфортно, — рассказала координатор исследования в Украине Марина Шевцова.

В частности, из-за своей сексуальной ориентации не безопасно и некомфортно себя чувствует 43% опрошенных, почти 40% — из-за веса или размера тела, почти 30% поддаются травле из-за гендерной идентичности или экспрессии.

В связи с этим, почти 30% детей избегают того, чтобы заходить в уборные в школах, 20% — боятся посещать столовую, почти половина таких учеников избегают школьных мероприятий.

Почти 40% ЛГБТ учеников на протяжении месяца перед исследованием хотя бы один раз не пошли в школу из-за боязни за себя.

Почти 70% таких учеников слышать гомофобные высказывания в свой адрес, а зачастую они слышат их в присутствии учителей или школьной администрации. 67% таких учеников слышали гомофобные высказывания и от сотрудников школы.

Почти 30% таких детей сталкиваются с разными формами физического насилия из-за своей сексуальной ориентации, и 28% — из-за гендерной экспрессии.

Среди прочего, 60% таких детей сказали, что у них в школе нет ни одного ответственного взрослого, к которому они могли бы с вышеупомянутыми проблемами.

Исследование проводилось с мая по сентябрь 2020 года во всех областях Украины. В нем приняло участие 1 743 подростка в возрасте от 13 до 18 лет. Условием участие в исследование было обучение в украинских школах на протяжении 2019-2020 годов, а также идентификация респондентов как лесбиянок, геев, бисексуалов или не гетеросексуальных людей и людей с трансгендерной идентичностью.

Тем временем Ватикан официально запретил католической церкви благословлять однополые браки, союзы и партнерства, поскольку Бог “не может благословить грех”.

Более того, благословение однополых союзов в коем случае не может быть ассоциировано с благословением Таинства брака.