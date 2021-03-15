Католицька церква не благословлятиме одностатеві шлюби – Ватикан

Ватикан офіційно заборонив католицькій церкві благословляти одностатеві шлюби, союзи і партнерства, оскільки Бог “не може благословити гріх”.
Зазначається, що Конгрегація доктрини віри не передбачає благословення гомосексуальних пар.
Більше того, благословення одностатевих союзів у жодному разі не може бути асоційоване з благословенням Таїнства шлюбу.
– Церква нагадує, що Бог не припиняє благословляти кожного зі своїх дітей, мандрівних по цій землі, оскільки для нього “ми важливіші за всіх гріхи, які могли б зробити”. Але він не благословляє і не може благословити гріх, – йдеться у повідомленні.
Водночас у заяві вказано, що церква зберігає за собою право давати “благословення окремим людям з гомосексуальними нахилами”.
Папа Римський та одностатеві шлюби
Наприкінці жовтня Папа Римський Франциск виступив на підтримку ЛГБТ-спільноти.
Він заявив, що усі вони “є дітьми Божими і мають право на сім’ю”.
Після неоднозначної реакції на таку заяву у Ватикані уточнили, що Папа Римський говорив про те, що одностатеві пари мають право на захист законом, але не про одностатеві шлюби.
Джерело: Vatican News