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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Підкомітет Ради підтримав проведення виборів мера Харкова восени 2021

Парламентський підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року.

місцеві вибори 2020

Про це повідомив в соцмережі народний депутат, член підкомітету Дмитро Микиша.

– На засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії одноголосно підтримали рішення про призначення виборів Харківського міського голови на осінь 2021 року, – написав нардеп.

За його словами, завтра, 17 березня, це питання розгляне також профільний комітет, після чого призначення виборів мера Харкова винесуть на пленарне засідання.

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Геннадій Кернес, якого вкотре обрали мером Харкова на місцевих виборах 2020, помер 16 грудня 2020 року від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

Протягом трьох місяців його лікували німецькі медики у берлінській клініці Шаріте.

Процес призначення нових виборів у Харкові затягнувся. Оскільки міськрада прийняла до відома факт смерті Кернеса лише 24 лютого, вони вже не відбудуться 28 березня, як мало бути за законом. Наступна дата – остання неділю жовтня.

Фото: Dreamstime

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