Парламентський підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року.

Про це повідомив в соцмережі народний депутат, член підкомітету Дмитро Микиша.

– На засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії одноголосно підтримали рішення про призначення виборів Харківського міського голови на осінь 2021 року, – написав нардеп.

За його словами, завтра, 17 березня, це питання розгляне також профільний комітет, після чого призначення виборів мера Харкова винесуть на пленарне засідання.

Геннадій Кернес, якого вкотре обрали мером Харкова на місцевих виборах 2020, помер 16 грудня 2020 року від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

Протягом трьох місяців його лікували німецькі медики у берлінській клініці Шаріте.

Процес призначення нових виборів у Харкові затягнувся. Оскільки міськрада прийняла до відома факт смерті Кернеса лише 24 лютого, вони вже не відбудуться 28 березня, як мало бути за законом. Наступна дата – остання неділю жовтня.