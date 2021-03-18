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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Кримська платформа об’єднає усі демократичні країни – Зеленський

Кримська платформа повинна об’єднати усі демократичні країни світу. Потрібно об’єднуватись для захисту прав громадян.

Кримська платформа об’єднає усі демократичні країни – Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

– Переконаний, що усі демократичні країни світу, які поважають міжнародне право, мають об’єднатися для захисту прав наших громадян, для захисту кримчан і деокупації півострова, – заявив він.

Однак, за його словами, навіть вирішивши питання Криму й відновивши справедливість, світ не може бути впевненим, що більше жодна країна не постраждає від окупації.

Тому мета платформи – це пошук і розробка механізмів, які дадуть змогу дієво і швидко протидіяти спробам окупації будь-яких територій.

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Окрім того, глава держави подякував Литві за підтримку санкційної політики проти Росії, яка має зберігатися до відновлення територіальної цілісності України.

Що таке Кримська платформа?

У 2020 році президент Володимир Зеленський заявив про створення Кримської платформи – майданчика, де обговорюватимуть шляхи деокупації Криму.

Зустрічі в межах цього формату відбуватимуться на чотирьох рівнях. До першого належатимуть саміти за участі глав держав. Другий передбачатиме зустрічі МЗС. Третій – парламентські асамблеї НАТО, ОБСЄ та Ради Європи. А четвертий – обговорення деокупації півострова на експертному рівні.

Коли відбудеться перший саміт Кримської платформи – можна переглянути у нашому матеріалі.

Фото: Офіс президента

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