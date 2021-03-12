В Офісі президента схвалення Стратегії деокупації та реінтеграції Криму називають історичною подією, оскільки держава нарешті перейшла від лозунгів, що Крим – це Україна, до активних дій – вперше за 7 років.

Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич у коментарі Фактам ICTV розповів про Стратегію деокупації Криму і кроки з реінтеграції півострова.

– Це дуже важливий для держави результат. Тепер рішення РНБО має бути опубліковане у формі указу президента. Після цього воно набуде чинності. Це неодмінно відбудеться, – наголосив Кориневич.

За його словами, представництво президента України у Криму разом з партерами працювало над цим документом більше року.

– Неприпустимо і неправильно, щоб держава, частина території якої є тимчасо окупованою протягом семи років, не мала відповідного політичного документу, який би встановлював напрямки діяльності держави щодо деокупації цієї території, – наголосив він.

Кориневич сказав, що у документі зафіксовано ключові напрями державної політики щодо деокупації Криму.

– Це потужна декларація, на основі якої мають працювати усі державні органи, тобто вона має бути наріжним каменем. Тому, безумовно, цей документ не відповість на усі запитання, він на це не спрямований, – зазначив представник президента у Криму.

Водночас він наголосив, що він буде публічним, і всі його побачать. Його перекладуть також англійською, щоб його побачили також міжнародні партнери.

На його думку, ЗМІ мало уваги звернули на дуже важливий документ – указ президента №78 від 26 лютого Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію Криму.

– Це найсильніший указ президента щодо Криму з початку його окупації. Цим документом встановлено оргкомітет Кримської платформи, тобто вона відбудеться, це вже частина нашого права. І цей указ фіксував те, що РНБО має підготувати проект Стратегії, – сказав Кориневич.

Він також звернув увагу на третій пункт указу щодо затверження стратегії розвитку кримськотатарської мови, а також алфавіту – на основі латинської графіки.

Ці два важливі документи Україна може показати своїм партнерам на Кримській платформі, як доказ того, що ми самі також щось робимо у цьому напрямку.

– Тому Стратегія міститиме багато речей – щодо захисту прав людини, щодо прав корінних народів, щодо економічних аспектів, інформаційної політики. Тобто по всім ключовим блокам міститиме головні наративи, які ляжуть в основу діяльності кожного державного органу, – уточнив він, додавши, що для її виконання Кабмін має розробити відповідний план заходів.

Кориневич наголосив, що Стратегія – це свідчення того, що питання Криму на порядку денному державної політики.

– Сподіваємося, що до саміту Кримської платформи 23 серпня нам вдасться реалізувати певні з цих ініціатив, або хоча б вийти на такий етап, щоб було ясно, що рух є, і він неодмінно завершиться успіхом, – підсумував представник президента в АРК.

Деокупація Криму

Рада національної безпеки та оборони 11 березня ухвалила проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Це перший документ з моменту окупації, який регламентує чіткі кроки повернення під контроль України території Криму та Севастополя.