Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня 2021 року. Захід проходитиме з нагоди 30-річчя незалежності України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

– Вже чітко визначено дату проведення Кримського саміту – 23 серпня 2021 року. Офіс президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам, відповідної концепції, програми саміту, організаційних моментів, – заявив Ігор Жовква.

За його словами, в рамках саміту необхідно ухвалили низку рішень, які сприятимуть деокупації півострова.

– Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з’явитися, очевидно, декларація, а що ще більш важливо – скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму, – додав заступник керівника ОП.

Ядерні плани РФ у Криму

Російська Федерація готується до широкого розміщення ядерної зброї в окупованому Криму. Про це під час розмови з журналістами розповів міністр оборони України Андрій Таран.

Як відбулась анексія Криму

16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий референдум про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про “включення Криму до складу РФ”. Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому “референдумі” та запровадили санкції проти Росії.