Станом на 19 березня 2021 року в дев’яти областях України й Києві перевищено норму госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

До червоної зони карантину, крім Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької області, увійшов Київ.

До помаранчевої зони 19 березня потрапив ще один регіон. Тепер в оновленому переліку – Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська області.

Решта регіонів поки в жовтій зоні.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.