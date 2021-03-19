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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Червоних і помаранчевих областей побільшало: в Україні оновили зони карантину

Станом на 19 березня 2021 року в дев’яти областях України й Києві перевищено норму госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.

коронавірус, карантин

До червоної зони карантину, крім Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької області, увійшов Київ.

До помаранчевої зони 19 березня потрапив ще один регіон. Тепер в оновленому переліку – Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська області.

Решта регіонів поки в жовтій зоні.

зони карантину_19 березня

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Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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