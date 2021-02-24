З 24 лютого Україна повертається до моделі адаптивного карантину. Це означає, що країну знову поділять на чотири карантинні зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.

Ділитимуть країну на рівні регіонів, а не на рівні міст і районів, як це було раніше. Тому з 24 лютого Івано-Франківська і Чернівецька області перебуватимуть у червоній карантинній зоні.

До помаранчевої зони потрапили сім областей, серед яких Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська. Решта регіонів залишаються у жовтій.

Комісія визначає, що у регіоні потрібно запроваджувати ту чи іншу зону карантину, якщо:

завантаженість ліжок в лікарнях становить понад 50% протягом п’яти днів поспіль;

середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків Covid-19 становить понад 10%.

Зелена зона адаптивного карантину в Україні

До неї належать показники, яких Україна повинна досягти, щоб обмеження скасували або переглянули. Її можуть встановити, якщо:

рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території щонайменше 13 регіонів не перевищуватиме 50%;

кількість виявлення випадків Covid-19 методом ПЛР та визначення антигену буде менше, ніж 5%.

Але навіть у зеленій зоні потрібно перебувати у масках в транспорті і громадських місцях, дотримуватися дистанції і проводити масові заходи з розрахунку одна людина на 5 кв. м.

Обмеження жовтої зони карантину

У жовтій зоні адаптивного карантину забороняється:

відвідуванння закладів соцзахисту, де є люди похилого віку;

проведення банкетів у нічних клубах, ресторанах та кафе;

діяльність спортивних та фітнес-клубів, які не забезпечують розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв. м;

проведення масових заходів у школах та університетах за участі глядачів;

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу та учнів;

перевезення пасажирів в транспорті в кількості більшій, ніж місць для сидінь.

Крім того, у жовтій зоні карантину масові заходи зможуть проводити за умови заповненості залу на 50%. Те ж саме стосується закладів культури.

Закладам громадського харчування можна працювати з 7.00 до 24.00.

Помаранчева карантинна зона

Помаранчевий рівень не передбачає запровадження додаткових карантинних обмежень, вони залишаються такими ж, як і у жовтій зоні карантину. Але цей рівень вказує на те, що регіон ризикує потрапити до червоної зони.

Помаранчевий рівень небезпеки можуть запровадити, якщо:

зайнятість ліжок в лікарнях становить понад 65%;

є понад 60 госпіталізацій з Covid-19 на 100 тис. населення протягом семи днів;

кількість госпіталізацій в регіоні зростає на понад 50% за тиждень;

проведено менше, ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за сім днів на 100 тис. населення;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих перевищує 20%.

Червона зона адаптивного карантину

Рішення про запровадження червоної зони ухвалюватиме центральна комісія з надзвичайних ситуацій. Після ухвалення обмеження повинні запровадити на території регіону протягом 48 годин.

У регіонах, які потрапили до червоної зони, забороняється:

робота закладів громадського харчування;

робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо);

робота закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах;

робота непродовольчих ринків і магазинів;

робота спортивних залів, басейнів та фітнес-центів.

Водночас продовжать працювати у червоній карантинній зоні банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.

Тим часом Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для закладів загальної середньої освіти на час адаптивного карантину з 24 лютого до 30 квітня 2021 року.

У документі прописані чіткі інструкції регіонам, які потрапили до червоної або жовтої зони карантину. Як працюватимуть школи в умовах адаптивного карантину – читайте у нашому матеріалі.