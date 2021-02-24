З 24 лютого Україна повертається до моделі адаптивного карантину. Це означає, що країну знову поділять на чотири карантинні зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.
Ділитимуть країну на рівні регіонів, а не на рівні міст і районів, як це було раніше. Тому з 24 лютого Івано-Франківська і Чернівецька області перебуватимуть у червоній карантинній зоні.
До помаранчевої зони потрапили сім областей, серед яких Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська. Решта регіонів залишаються у жовтій.
Комісія визначає, що у регіоні потрібно запроваджувати ту чи іншу зону карантину, якщо:
- завантаженість ліжок в лікарнях становить понад 50% протягом п’яти днів поспіль;
- середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
- показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 становить понад 11%;
- показник зростання кількості випадків Covid-19 становить понад 10%.
Зелена зона адаптивного карантину в Україні
До неї належать показники, яких Україна повинна досягти, щоб обмеження скасували або переглянули. Її можуть встановити, якщо:
- рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території щонайменше 13 регіонів не перевищуватиме 50%;
- кількість виявлення випадків Covid-19 методом ПЛР та визначення антигену буде менше, ніж 5%.
Але навіть у зеленій зоні потрібно перебувати у масках в транспорті і громадських місцях, дотримуватися дистанції і проводити масові заходи з розрахунку одна людина на 5 кв. м.
Обмеження жовтої зони карантину
У жовтій зоні адаптивного карантину забороняється:
- відвідуванння закладів соцзахисту, де є люди похилого віку;
- проведення банкетів у нічних клубах, ресторанах та кафе;
- діяльність спортивних та фітнес-клубів, які не забезпечують розміщення відвідувачів у кількості одна людина на 10 кв. м;
- проведення масових заходів у школах та університетах за участі глядачів;
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу та учнів;
- перевезення пасажирів в транспорті в кількості більшій, ніж місць для сидінь.
Крім того, у жовтій зоні карантину масові заходи зможуть проводити за умови заповненості залу на 50%. Те ж саме стосується закладів культури.
Закладам громадського харчування можна працювати з 7.00 до 24.00.
Помаранчева карантинна зона
Помаранчевий рівень не передбачає запровадження додаткових карантинних обмежень, вони залишаються такими ж, як і у жовтій зоні карантину. Але цей рівень вказує на те, що регіон ризикує потрапити до червоної зони.
Помаранчевий рівень небезпеки можуть запровадити, якщо:
- зайнятість ліжок в лікарнях становить понад 65%;
- є понад 60 госпіталізацій з Covid-19 на 100 тис. населення протягом семи днів;
- кількість госпіталізацій в регіоні зростає на понад 50% за тиждень;
- проведено менше, ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за сім днів на 100 тис. населення;
- коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих перевищує 20%.
Червона зона адаптивного карантину
Рішення про запровадження червоної зони ухвалюватиме центральна комісія з надзвичайних ситуацій. Після ухвалення обмеження повинні запровадити на території регіону протягом 48 годин.
У регіонах, які потрапили до червоної зони, забороняється:
- робота закладів громадського харчування;
- робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо);
- робота закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах;
- робота непродовольчих ринків і магазинів;
- робота спортивних залів, басейнів та фітнес-центів.
Водночас продовжать працювати у червоній карантинній зоні банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.
Тим часом Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для закладів загальної середньої освіти на час адаптивного карантину з 24 лютого до 30 квітня 2021 року.
У документі прописані чіткі інструкції регіонам, які потрапили до червоної або жовтої зони карантину. Як працюватимуть школи в умовах адаптивного карантину – читайте у нашому матеріалі.