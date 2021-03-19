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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Українські діти отримуватимуть кошти від видобутку надр – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками засідання РНБО. Глава держави розповів про запровадження економічного паспорта українця.

володимир зеленський

– За ним всі діти, народжені в Україні до моменту настання 18 років, зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України, що будуть накопичуватися на їхньому персональному депозитному рахунку в банку.

За словами Зеленського, ці кошти після повноліття можна буде використати на здобуття вищої освіти в Україні.

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