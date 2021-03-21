Провокація і замовне насильство: Геращенко про акцію прихильників Стерненка під ОП

Мітинг на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка під стінами Офісу президента прокоментував Антон Геращенко.

Заступник голови МВС підкреслив, що події під ОП більше нагадували не мирний мітинг, а брутальне і замовне насильство.

Він пояснив, чому правоохоронці не проводили затримань активістів, які брали участь у вандалізмі під стінами Офісу.

Зокрема, Антон Геращенко запевнив, що усіх порушників зафіксували камери ЗМІ та поліцейських, тому уникнути відповідальності не вийде.

– Розбите скло, таблички на Офісі Президента будуть замінені на нові. Образливі, матюкливі надписи будуть змиті. А особи які порушили закон, трощили державне майно, за яке до речі буди сплачені кошти платників податків, будуть притягнені до відповідності і відшкодують нанесену шкоду через суд.

Заступник голови МВС підкреслив, що головним у подіях 20 березня під стінами ОП стало те, що не пролилася кров і обійшлося без жертв.

– Шкода лише за те, як сьогодні буде радіти та потішатись з наших “горе-патріотів” російська пропаганда – Кисельов, Соловьов та інші покидьки. Але це вже інша історія.

На головній сторінці МВС зазначається, що більшість мітингувальників не порушували порядок, і лише кілька десятків осіб будуть нести відповідальність за хуліганські дії.

Акція під Офісом президента

20 березня у Києві пройшла акція прихильників засудженого Сергія Стерненка під стінами Офісу президента.

Протестувальники прийшли з плакатами, мегафонами, фаєрами і червоною фарбою. У розпал акції провокатори почали трощити вікна, заливати фарбою стіни і фасад будівлі Офісу і навіть підпалили табличку Президент України.

Акція протесту закінчилася гучним салютом: протестувальники запускали його прямо перед входом до Офісу президента.

Таким чином, ймовірно, вони хотіли привітати Сергія Стерненка з днем народження, яке він святкує саме 20 березня.

Джерело: Антон Геращенко