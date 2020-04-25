Висушені болота та знищені лісосмуги: чому в Україні псується ґрунт

Природні лиха трапляються одне за одним. Серед причин називають зміну клімату. Але на клімат впливаємо і ми.

Українські землі розорані на понад 70% – найвищий у світі показник. А саме трав’яний покрив закріплює ґрунт та рятує його від ерозії. Щороку від ерозій ми втрачаємо 300-600 млн тонн чорноземів.

Що потрібно робити, щоб українські чорноземи не перетворилися у піски. Подробиці у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через всесвітній карантин на планеті значно покращився стан екології.

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