Прокуратура відкрила кримінальні справи проти російських артистів, які у 2018 році виступали на відкритті незаконно збудованого Керченського мосту в окупованому Криму.
Кримінальні справи завели на 23 осіб, їхні імена не повідомляють. Однак з відкритих джерел відомо, що у заході серед іншого брали участь такі виконавці:
- Зара;
- Олег Газманов;
- Діма Білан;
- Валерія;
- Григорій Лепс;
- Стас П’єха;
- Лариса Доліна;
- Денис Майданов.
За фактом перетину кордону тимчасово окупованих територій АР Крим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332-1 КК України.
Російські артисти можуть отримати покарання у вигляді ув’язнення від трьох до п’яти років. Досудове розслідування буде здійснювати Служба безпеки України в Криму.
Кримінальне провадження розпочали після звернення очільника громадської організації Євромайдан-Крим Сергія Мокренюка.
Апіну та Глєбову внесли до чорного списку
Міністерство культури України через загрозу національній безпеці внесло до чорного списку російських артисток. Ними стали популярна співачка 90-х років Альона Апіна та Юлія Глєбова – колишня учасниця музичного гурту Стрілки.
Загалом у списку вказані імена 159 осіб.
Фото: Валерія, Діма Білан, Олег Газманов, Григорій Лепс
Джерело: Прокуратура АР Крим та Севастополя