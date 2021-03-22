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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Газманов, Лепс і Валерія: прокуратура Криму відкрила 23 провадження проти артистів РФ

Прокуратура відкрила кримінальні справи проти російських артистів, які у 2018 році виступали на відкритті незаконно збудованого Керченського мосту в окупованому Криму.

Газманов, Лепс і Валерія: прокуратура Криму відкрила 23 провадження проти артистів РФ

Кримінальні справи завели на 23 осіб, їхні імена не повідомляють. Однак з відкритих джерел відомо, що у заході серед іншого брали участь такі виконавці:

  • Зара;
  • Олег Газманов;
  • Діма Білан;
  • Валерія;
  • Григорій Лепс;
  • Стас П’єха;
  • Лариса Доліна;
  • Денис Майданов.
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За фактом перетину кордону тимчасово окупованих територій АР Крим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Російські артисти можуть отримати покарання у вигляді ув’язнення від трьох до п’яти років. Досудове розслідування буде здійснювати Служба безпеки України в Криму.

Кримінальне провадження розпочали після звернення очільника громадської організації Євромайдан-Крим Сергія Мокренюка.

Апіну та Глєбову внесли до чорного списку

Міністерство культури України через загрозу національній безпеці внесло до чорного списку російських артисток. Ними стали популярна співачка 90-х років Альона Апіна та Юлія Глєбова –  колишня учасниця музичного гурту Стрілки.

Загалом у списку вказані імена 159 осіб.

Фото: Валерія, Діма Білан, Олег Газманов, Григорій Лепс

Джерело: Прокуратура АР Крим та Севастополя

Фото: Dreamstime

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