Прокуратура відкрила кримінальні справи проти російських артистів, які у 2018 році виступали на відкритті незаконно збудованого Керченського мосту в окупованому Криму.

Кримінальні справи завели на 23 осіб, їхні імена не повідомляють. Однак з відкритих джерел відомо, що у заході серед іншого брали участь такі виконавці:

Зара;

Олег Газманов;

Діма Білан;

Валерія;

Григорій Лепс;

Стас П’єха;

Лариса Доліна;

Денис Майданов.

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За фактом перетину кордону тимчасово окупованих територій АР Крим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Російські артисти можуть отримати покарання у вигляді ув’язнення від трьох до п’яти років. Досудове розслідування буде здійснювати Служба безпеки України в Криму.

Кримінальне провадження розпочали після звернення очільника громадської організації Євромайдан-Крим Сергія Мокренюка.

Апіну та Глєбову внесли до чорного списку

Міністерство культури України через загрозу національній безпеці внесло до чорного списку російських артисток. Ними стали популярна співачка 90-х років Альона Апіна та Юлія Глєбова – колишня учасниця музичного гурту Стрілки.

Загалом у списку вказані імена 159 осіб.

Фото: Валерія, Діма Білан, Олег Газманов, Григорій Лепс

Джерело: Прокуратура АР Крим та Севастополя