Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до чорного списку двох громадянок Російської Федерації. Ними виявилися Альона Апіна та Юлія Глєбова.

Російських артисток внесено до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, за поданням Служби безпеки.

Наразі у переліку імена 159 осіб, серед них Надія Бабкіна, Федір Бондарчук, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Олег Газманов, Йосиф Кобзон та інші.

Альона Апіна – популярна співачка 90-х років, вона відома насамперед завдяки пісням Бухгалтер, American Boy, Ксюша, Електричка, Льоха.

Юлія Глєбова (псевдонім – Юлія Беретта) – російська акторка та співачка, колишня учасниця музичного гурту Стрілки.

У листопаді російському актору Кирилу Гребенщикову заборонили в’їзд в Україну. Обмеження буде діяти протягом трьох років, причина – відвідування тимчасово окупованої території Криму.

Фото: Альона Апіна, Юлія Глєбова