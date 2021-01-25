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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Загроза нацбезпеці: Мінкульт вніс до чорного списку росіянок Апіну та Глєбову

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до чорного списку двох громадянок Російської Федерації. Ними виявилися Альона Апіна та Юлія Глєбова.

Альона Апіна та Юлія Глєбова

Російських артисток внесено до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, за поданням Служби безпеки.

Наразі у переліку імена 159 осіб, серед них Надія Бабкіна, Федір Бондарчук, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Олег Газманов, Йосиф Кобзон та інші.

Альона Апіна – популярна співачка 90-х років, вона відома насамперед завдяки пісням Бухгалтер, American Boy, Ксюша, Електричка, Льоха.

Альона Апіна

Юлія Глєбова (псевдонім – Юлія Беретта) – російська акторка та співачка, колишня учасниця музичного гурту Стрілки.

Юлія Глєбова ( Юлія Беретта)

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Фото: Альона Апіна, Юлія Глєбова

Джерело: Мінкульт

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