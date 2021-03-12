ЄС продовжив санкції проти РФ через агресію в Україні

Рада Європейського Союзу на півроку подовжила санкції проти осіб та суб’єктів, відповідальних за підрив суверенітету України.

Рада ЄС вирішила продовжити до 15 вересня 2021 року обмежувальні санкції проти 117 осіб та 48 компаній за підрив територіальної цілісності або загрозу їй, суверенітету та незалежності України.

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Зокрема, чинні обмежувальні заходи передбачають заборону на подорожі в країни-члени ЄС, замороження активів та заборону на надання фінансів або інших економічних ресурсів фізичним й юридичним особам, а також суб’єктам, які потрапили під санкції.

Вперше ці санкції було запроваджено 17 березня 2014 року.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення ЄС про продовження санкцій.

— Санкції ЄС повинні залишатися в силі до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. А Росія повинна припинити агресію проти України, – заявив він.

Джо Байден подовжив санкції проти РФ

Нещодавно США подовжили санкції проти Росії через агресію в Україні.

Обмежувальні заходи було введено ще у 2014 році після захоплення Донбасу та території Криму.

Джерело: Рада ЄС