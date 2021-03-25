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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Україна може почати процедуру екстрадиції Януковича – Офіс генпрокурора

Суд залишив чинним заочний арешт колишньому президенту України Віктору Януковичу у справі про захоплення державної влади. Тому наразі Україна має право розпочати щодо нього процедуру екстрадиції та звернутися до суду за дозволом на спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Віктор Янукович

Процес екстрадиції полягає у тому, що одна держава арештовує і передає іншій державі людину, яку підозрюють або звинувачують у певному злочині.

У межах кримінального провадження за фактом захоплення державної влади розслідуються обставини дій Януковича, вчинених у вересні-жовтні 2010 року, які були спрямовані на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України.

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Тому наразі, згідно з рішенням Київського апеляційного суду, запобіжний захід Януковичу у вигляді тримання під вартою залишається чинним.

28 січня екс-президенту України Віктору Януковичу повідомили про нову підозру у державній зраді через підписання Харківських угод на користь РФ.

Його підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з російськими чиновниками, порушив вимоги Конституції України та закону України Про міжнародні договори.

Крім того, у 2019 році Оболонський районний суд Києва визнав Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: УНІАН

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