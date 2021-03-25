Суд залишив чинним заочний арешт колишньому президенту України Віктору Януковичу у справі про захоплення державної влади. Тому наразі Україна має право розпочати щодо нього процедуру екстрадиції та звернутися до суду за дозволом на спеціальне досудове розслідування (in absentia).

Процес екстрадиції полягає у тому, що одна держава арештовує і передає іншій державі людину, яку підозрюють або звинувачують у певному злочині.

У межах кримінального провадження за фактом захоплення державної влади розслідуються обставини дій Януковича, вчинених у вересні-жовтні 2010 року, які були спрямовані на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України.

Тому наразі, згідно з рішенням Київського апеляційного суду, запобіжний захід Януковичу у вигляді тримання під вартою залишається чинним.

28 січня екс-президенту України Віктору Януковичу повідомили про нову підозру у державній зраді через підписання Харківських угод на користь РФ.

Його підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з російськими чиновниками, порушив вимоги Конституції України та закону України Про міжнародні договори.

Крім того, у 2019 році Оболонський районний суд Києва визнав Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України.