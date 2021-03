Посли Європейського Союзу продовжили санкції проти Віктора Януковича та семи осіб з його оточення ще на півроку.

Також посли узгодили продовження санкцій проти 48 суб’єктів господарювання та 177 осіб, які звинувачуються у підриві територіальної цілісності України до 15 вересня 2021 року, повідомив журналіст Рікард Джозвяк.

Він також додав, що екс-прем’єр-міністр Сергій Арбузов та колишній міністр освіти Дмитро Табачник тепер виключені із санкційного списку.

