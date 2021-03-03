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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

ЄС продовжив санкції проти Януковича, але скасував для Табачника і Арбузова – ЗМІ

Посли Європейського Союзу продовжили санкції проти Віктора Януковича та семи осіб з його оточення ще на півроку.

ЄС продовжив санкції проти Януковича, але скасував для Табачника і Арбузова – ЗМІ

Також посли узгодили продовження санкцій проти 48 суб’єктів господарювання та 177 осіб, які звинувачуються у підриві територіальної цілісності України до 15 вересня 2021 року, повідомив журналіст Рікард Джозвяк.

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Він також додав, що екс-прем’єр-міністр Сергій Арбузов та колишній міністр освіти Дмитро Табачник тепер виключені із санкційного списку.

Санкції проти Росії

США повідомили про введення санкцій проти Росії за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Вашингтон публічно обвинуватив у цьому ФСБ РФ.

Санкції стосуються 14 організацій, а також шести осіб.

Фото: УНІАН

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