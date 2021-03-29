29 березня пошкоджені двері Офісу президента відправлять на реставрацію. За словами речниці глави держави Юлії Мендель, відновити їх значно дешевше, ніж купити інші.

Також вона наголосила, що Офіс президента не віддаватиме жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму.

– Кожен, хто намагався підпалити державний герб України на табличці біля входу до Офісу президента, ламав двері та вікна й малював свастику на стіні, повинен відповісти відповідно до закону, – зауважила Юлія Мендель.

Прес-секретар президента повідомляє, що для влади принципово, щоб люди могли вільно протестувати.

– На Банковій часто збираються протестувальники. Утім, жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня, – підсумувала вона.

Протести під Офісом президента

20 березня відбулися протести під Офісом президента на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.

Його прихильники облили фасад будівлі червоною фарбою, розбили вікна вхідних дверей Офісу та намагалися підпалити табличку із написом Президент України.

Наприкінці протестувальники оголосили свої вимоги про звільнення з в’язниці Сергія Стерненка, Андрія Антоненка та відставку Ірини Венедіктової й Арсена Авакова.

Закінчили акцію протесту гучним салютом. Таким чином мітингувальники, ймовірно, хотіли привітати Сергія Стерненка з днем народження, який був саме 20 березня.

Джерело: Юлія Мендель

Фото: Юлія Мендель