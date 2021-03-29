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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Поврежденные двери из Офиса президента отправят на реставрацию

29 марта поврежденные двери из Офиса президента отправят на реставрацию. По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, восстановить их значительно дешевле, чем купить новые.

Двері Офісу президента_протести_Стерненко

Также она отметила, что Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма.

– Каждый, кто пытался поджечь государственный герб Украины на табличке возле входе в Офис президента, ломал двери и окна, рисовал свастику на стене, должен ответить в соответствии с законом, – отметила Юлия Мендель.

Пресс-секретарь президента сообщает, что для власти важно, чтобы люди могли свободно протестовать.

– На Банковой часто собираются протестующие. Впрочем, ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта, – подытожила она.

Протесты под Офисом президента

20 марта состоялись протесты во Офисом президента в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко.

Его сторонники облили фасад здания красной краской, разбили окна входной двери Офиса и пытались поджечь табличку с надписью Президент Украины.

В конце протестующие объявили свои требования об освобождении из тюрьмы Сергея Стерненко, Андрея Антоненко и отставке Ирины Венедиктовой и Арсена Авакова.

Закончили акцию протеста громким салютом. Таким образом митингующие, вероятно, хотели поздравить Сергея Стерненко с днем ​​рождения, который был именно 20 марта.

Источник: Юлія Мендель

Фото: Юлія Мендель

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