29 марта поврежденные двери из Офиса президента отправят на реставрацию. По словам пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель, восстановить их значительно дешевле, чем купить новые.

Также она отметила, что Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма.

– Каждый, кто пытался поджечь государственный герб Украины на табличке возле входе в Офис президента, ломал двери и окна, рисовал свастику на стене, должен ответить в соответствии с законом, – отметила Юлия Мендель.

Пресс-секретарь президента сообщает, что для власти важно, чтобы люди могли свободно протестовать.

– На Банковой часто собираются протестующие. Впрочем, ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта, – подытожила она.

Протесты под Офисом президента

20 марта состоялись протесты во Офисом президента в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко.

Его сторонники облили фасад здания красной краской, разбили окна входной двери Офиса и пытались поджечь табличку с надписью Президент Украины.

В конце протестующие объявили свои требования об освобождении из тюрьмы Сергея Стерненко, Андрея Антоненко и отставке Ирины Венедиктовой и Арсена Авакова.

Закончили акцию протеста громким салютом. Таким образом митингующие, вероятно, хотели поздравить Сергея Стерненко с днем ​​рождения, который был именно 20 марта.

Источник: Юлія Мендель

Фото: Юлія Мендель