Дрібна інформаційна провокація – так міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував анонс Россотрудничества про те, що у день пам’яті “російсько-українського поета Тараса Шевченка”, 10 березня, відбудеться підбиття підсумків конкурсу сучасних поетів.

– Філія держагенції Россотрудничество та її так званий російський центр науки та культури під маскою культурного та наукового співробітництва займаються розповсюдженням російських наративів та пропаганди по усьому світу, – написав міністр у соцмережі.

За його словами, ще у 2016-му році Європарламент визнав Россотрудничество пропагандистською організацією.

Тому подібні заяви Ткаченко вважає не більш ніж дрібною інформаційною провокацією, а ще – черговою спробою привласнити заслуги українців та інших народів.

– Сподіваюсь, РНБО розгляне питання діяльності філії Россотрудничества на території України найближчим часом, – наголосив Ткаченко.

Категоричною була реакція і МЗС України на заяву:

– У зв’язку з маніпулятивними і зухвалими посяганнями країни-агресора на історико-культурну і філософську спадщину Тараса Шевченка відзначаємо, що національна самоідентифікація Кобзаря – непримиренного борця за національне і духовне відродження України, визволення нашої Батьківщини з-під гніту Росії – не може викликати жодних сумнівів. МЗС заперечує будь-які російські наративи про Тараса Шевченка.

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У дипломатичному відомстві також пояснили, що Російський центр науки і культури створений на основі міжурядової угоди про умови діяльності інформаційно-культурних центрів від 27 лютого 1998 року, і є єдиною в Україні держустановою РФ з функціями культурного представництва.

А в Росії на умовах взаємності функціонує Національний культурний центр України в Москві.

Санкції України проти РФ

23 березня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО України щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, санкції вводяться проти 26 осіб, які пов’язані з Російською Федерацією.

Вони передбачають блокування активів, обмеження права особи користуватися та розпоряджатися майном.

Джерело: Олександр Ткаченко, Інтерфакс-Україна