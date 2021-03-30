Верховна Рада ухвалила постанову про проведення позачергових виборів мера Харкова.
За документ проголосували 249 народних депутатів.
Згідно з документом, вибори проведуть 31 жовтня 2021 року.
Водночас Центральна виборча комісія має визначити обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів.
Вибори мера Харкова
Під час місцевих виборів, які пройшли в Україні восени 2020 року, у Харкові перемогу здобув Геннадій Кернес.
Його вкотре переобрали міським головою. Однак Кернес захворів на коронавірус. Він лікувався у німецькій лікарні, однак медикам не вдалося врятувати його життя.
Кернес помер 17 грудня 2020 року. Через це у Харкові виникла необхідність провести позачергові вибори.
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