Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік.

Згідно з декларацією, доходи глави держави у 2020 році склали 22 747 791 грн.

Зокрема, від продажу нерухомого майна та земельної ділянки в Іванковичах родина Зеленських отримала 13 470 600 грн.

Президент задекларував 336 тис. грн заробітної плати. Також Зеленський задекларував роялті у розмірі 4 633 832 грн. Водночас Олена Зеленська отримала у 2020 році зарплату та роялті в сумі 953 900 грн.

Окрім цього, за надання майна в оренду в Україні глава держави отримав 2 673 730 грн.

Загальна сума доходів родини президента у 2020 році, окрім продажу нерухомості, склала 9 073 553 , що у понад два рази менше від отриманих доходів за попередній звітний період.

Володимир Зеленський задекларував новий об’єкт нерухомості – державну дачу на правах користування.

Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок, реєстрація яких розпочалася ще до президентства.

Вартість торговельної марки Жіночий квартал становить 21,3 млн грн. Вартість торговельної марки Слуга Народу склала 11,2 млн.

Володимир Зеленський продовжує отримувати роялті від використання торгових марок. У 2020 році сума цих роялті склала 4,6 млн грн.

Крім того, родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 1,8 млн грн.

Декларації політиків

Українські міністри, депутати та інші високопосадовці почали подавати до НАЗК декларації про доходи за 2020 рік.

Окрім Зеленського, декларації вже подали міністр охорони здоров’я Максим Степанов, його заступник Віктор Ляшко, міністр юстиції, міністр інфраструктури.

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