Міністр охорони здоров’я Максим Степанов за 2020 рік задекларував зарплату за місцем роботи 497 527 грн.

Згідно з декларацією на сайті НАЗК, голова МОЗ є власником квартири у Києві площею 340,9 кв. м, а на його дружину Наталю оформлено машиномісце у столиці.

Родина міністра володіє чотирма автомобілями. Степанов – Land Rover Range Rover (2014) та Lexus LX470 (2005), а його дружина – Lexus GX460 (2013) та Lexus LX 450 (2016).

Глава МОЗ має також три цінних годинники – Rolex, Breguet та Piaget. У дружини – чотири годинники, ювелірні прикраси та дві хутряні шуби.

Серед інших доходів Степанова – проценти в Ощадбанку (228,1 тис. грн).

Також він зберігає готівкою €11,3 тис., 160 тис. грн, а на банківському рахунку – $665 тис.

Наталя Степанова отримала 988,8 тис. грн від зайняття підприємницькою діяльністю і проценти у банках. Також у неї є $27 тис. готівкою, а на рахунках – близько 2 млн грн та понад $240 тис.

Декларація Шмигаля

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за 2020 рік задекларував офіційну зарплату 540 052 грн та 34 018 грн (на посаді голови Івано-Франківської ОДА).

Що ще є у власності очільника уряду – повну декларацію Шмигаля за 2020 дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: ЄДРД