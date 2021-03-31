Міністр охорони здоров’я Максим Степанов за 2020 рік задекларував зарплату за місцем роботи 497 527 грн.
Згідно з декларацією на сайті НАЗК, голова МОЗ є власником квартири у Києві площею 340,9 кв. м, а на його дружину Наталю оформлено машиномісце у столиці.
Родина міністра володіє чотирма автомобілями. Степанов – Land Rover Range Rover (2014) та Lexus LX470 (2005), а його дружина – Lexus GX460 (2013) та Lexus LX 450 (2016).
Глава МОЗ має також три цінних годинники – Rolex, Breguet та Piaget. У дружини – чотири годинники, ювелірні прикраси та дві хутряні шуби.
Серед інших доходів Степанова – проценти в Ощадбанку (228,1 тис. грн).
Також він зберігає готівкою €11,3 тис., 160 тис. грн, а на банківському рахунку – $665 тис.
Наталя Степанова отримала 988,8 тис. грн від зайняття підприємницькою діяльністю і проценти у банках. Також у неї є $27 тис. готівкою, а на рахунках – близько 2 млн грн та понад $240 тис.
Декларація Шмигаля
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за 2020 рік задекларував офіційну зарплату 540 052 грн та 34 018 грн (на посаді голови Івано-Франківської ОДА).
Що ще є у власності очільника уряду – повну декларацію Шмигаля за 2020 дивіться на Фактах ICTV.
Джерело: ЄДРД